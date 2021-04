Casamento de Príncipe William e Kate teve ameaça de bomba, revela policial

Em meio a revelações bombásticas do príncipe Harry e Meghan Markle, uma outra situação até então desconhecida foi revelada sobre o casamento do príncipe William com Kate Middleton, em 2011.

O comandante Bob Broadhurst, que trabalhou na segurança do evento, revelou no documentário "The Day Will and Kate Got Married", que a equipe precisou lidar com uma ameaça de bomba, sem causar alarde.

Ele afirma que um motorista furou o bloqueio e deixou o veículo em frente ao hotel The Goring, onde a noiva estava hospedada na suíte real. Em seguida, ele saiu em direção à multidão. A situação levantou suspeitas. Faltavam apenas 20 minutos para a saída de Kate rumo à igreja.

Foi o tempo que a polícia teve para resolver a situação.

Broadhurst contou que o esquadrão antibombas foi acionado, e retirou as portas e janelas do veículo. O grupo concluiu que não havia bomba lá, e o motorista acabou com uma multa por estacionar em lugar proibido.

O comandante relatou que Kate não foi avisada do que estava acontecendo, e saiu do hotel ao lado do pai, como se nada tivesse ocorrido.