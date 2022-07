Casamento de Maria Bethânia com mãe de João Vicente surpreende após vídeo viralizar

Maria Bethânia vive uma vida tão discreta que mesmo quando já vive um relacionamento há anos isso pode parecer novidade e até surpreender os fãs. Foi isso que aconteceu quando a internet descobriu que a artista é casada com a estilista Gilda Midani, mãe do ator João Vicente de Castro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.