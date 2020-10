Casamento de ator termina com 100 infectados por coronavírus

Pelo menos 100 pessoas contraíram Covid-19 após o casamento do ator de novelas mexicanas, Armando Torrea, com Laura Pérez, no último 3 de outubro, informou a imprensa mexicana. Foram 300 convidados, todos sem máscara, na festa em Mexicali, no Norte do México.

O diretor da Secretaria de Estado de Saúde da Baja Califórnia afirmou, em transmissão ao vivo, que a festa não teve nenhuma medida de segurança exigida para prevenir a propagação do novo coronavírus. A recomendação no local é de no máximo 50 pessoas em qualquer aglomeração. O estado enfrenta um aumento de casos da Covid-19, e considera retomar restrições mais duras. Mais de 86 mil pessoas já morreram por coronavírus no México.



Além da falta de máscaras, não havia álcool gel disponível no local e nem aferição da temperatura, além do distanciamento mínimo que não foi respeitado.

Fortemente criticado, Armando deixou o seu Instagram privado para evitar mais comentários direcionados a ele.

No início da pandemia, no Brasil, um caso semelhante aconteceu, no casamento da irmã da influencer Gabriela Pugliesi.