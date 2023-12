Casamento às Cegas: Hudson Mendes expõe casamento falso e armação com participante

Hudson Mendes, do 'Casamento às Cegas Brasil', soltou uma bomba sobre uma das participantes. Ele revelou um acordo de um casamento falso com a advogada Carol Novaes para ambos permanecerem no reality da Netflix e 'mudarem de vida".

O blogueiro decidiu fazer o exposed da situação após questionamento de seguidores. "O momento da verdade chegou! Vou contar tudo o que realmente aconteceu nesse 'casamento' e minha opinião. Já deixa a pipoca separada. A máscara vai cair, a mentira precisa ser contada", iniciou.

"Meu casamento foi uma farsa, tudo mentira! A gente enganou todo mundo. E tudo começou porque a atriz, vou chamá-la assim, me fez uma proposta e eu aceitei. E agora eu vou contar tudo pra vocês. Por que agora? Porque eu cansei de escutar besteiras, de ler besteiras, cansei de ver a atriz falando muita besteira. E já dei muito palco pra ela, porque eu não falava nada. Mas esse palco precisa quebrar. É uma longa história", antecipou.

No desabafo de quase um minuto, Hudson explicou que no início ele e Carol tiveram uma conexão, que o pedido de casamento foi real, mas quando ele começou a conhecer 'de verdade' a participantes as coisas mudaram.

"E foi aí que tudo começou, quando eu comecei a conhecer um pouco a atriz. O jogo mudou completamente. E eu comecei a perceber que parecia tudo roteirizado. Quando a câmera ligava, ela se transformava. Eu pensava como ela era preparada, parece que já sabia o que falar, o que fazer. E eu não estava entendendo muito, estava perdido. Porque eu estava tentando viver aquilo, tentando esquecer que estava sendo gravado. Mas ela não, ela gostava, esperava ansiosamente que começassem a gravar para dar o show dela. Mas até o momento eu não percebia isso", contou.

O participante listou outras atitudes da advogada e decidiu por um fim na relação. "Eu não quero isso. É melhor sair agora que é cedo, do que só postergar algo e me fazer mal'. E eu te falei que era melhor a gente conversar com a produção e chega. Falei: Não quero mais esse programa, não quero mais você", disse. A partir daí, Carol teria proposto a farsa.

"Ela disse: É, a gente não combina. Mas e se a gente combinar algo? O que você acha? A gentefingir que é um casal perfeito. Somos dois pretos, vai cvender demais isso. Eles vão gostar da gente. E eu pensei nas oportunidades, não vou negar. Eu pensei que poderia ser um bom negócio. E ela começou a me explicar a proporção que isso poderia tomar nas nossas vidas, financeiramente falando e eu aceitei", admitiu Hudson.