Casado, ex-BBB Elieser é flagrado fazendo exame em clínica de DNA, diz Leo Dias

De acordo com Leo Dias, o ex-BBB ficou no local por mais de uma hora. O ex-BBB teria aproveitado para fazer o teste enquanto estava na cidade para realizar um show como DJ em um bar. O resultado tem previsão de sair em até 15 dias.

Segundo a jornalista Gab Cabrini, do Fofocalizando, o exame foi feito para verificar a possível paternidade de uma menina de 6 meses, fruto de um suposto caso extraconjugal de Eliéser, enquanto Kamila estava grávida da filha caçula do casal.

O ex-BBB Eliéser Ambrósio foi flagrado fazendo um teste de paternidade em uma clínica, revelou Leo Dias. Casado com a ex-BBB Kamila Salgado, com quem está desde o Big Brother Brasil 13 e tem dois filhos de 1 e 4 anos, ele foi clicado realizando o teste em uma clínica de Cuiabá na última sexta-feira.

