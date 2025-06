Carol Castro expõe assédio: "ofereceram 10 milhões por uma noite"

A atriz Carol Castro revelou enfrentar situações de assédio nas redes sociais e contou que recebe com frequência mensagens inadequadas, mas procura lidar com leveza para não se abalar.

"Às vezes entro na caixa de mensagens e penso: 'Meu Deus!'. Tem mensagens que jamais vou esquecer. Tento encarar com bom humor, sem dar tanto peso, e prefiro direcionar minha energia para coisas mais positivas", disse ela em entrevista à revista Quem.

Entre as abordagens mais ousadas, a atriz citou propostas absurdas já recebidas. "Já teve gente dizendo: 'Daria 10 milhões por uma noite com você'. E eu respondi: 'Meu amor, pega esse dinheiro e faz uma doação, por favor’", relembrou, com ironia.

Mas nem todas as situações ficaram restritas ao ambiente virtual. Recentemente, a atriz revelou em entrevista ao jornal Extra ter sido vítima de um perseguidor. "Um stalker mandava e-mails em caixa alta para meu escritório, dizendo que iria me sequestrar, me estuprar. Foi muito pesado."

Diante disso, a atriz diz que redobrou a atenção ao compartilhar sua rotina nas redes, especialmente quando envolve a filha Nina, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com o violinista Felipe Prazeres. Ela reforça que hoje busca manter um certo limite entre o público e o privado, priorizando a segurança e o bem-estar da família.