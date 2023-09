Cardi B simula s3x0 com marido em banheiro do VMA 2023; Vídeo

Uma mulher chega a aparecer no banheiro, mas não intimida o casal que continua com a "brincadeira".

O casal aparece na frente do espelho, ele segurando a rapper pelo quadril, simulando movimentos sexuais com direito a gemidos.

Cardi B simulou sexo com o marido, o rapper Offset, em um banheiro durante a premiação do VMA 2023, que ocorreu na noite de ontem (12). A gravação foi compartilhado pela própria cantora.

