Cardi B mostra cabelo natural e desabafa sobre racismo: ‘todo cabelo é bom’

Cardi B fez um desabafo nas redes sociais sobre o seu cabelo natural e conversou com os seguidores sobre os comentários racistas que recebe quando mostra as madeixas reais.

A rapper de 29 anos afirma que o fato de ser birracial faz os internautas questionarem a textura dos cabelos. "Por que toda vez que posto meu cabelo natural eu ouço 'você é birracial, você deveria ter cabelo comprido'? Isso não é verdade e muito enganador. Venho postando fotos da minha jornada capilar há anos e ser birracial não significa que seu cabelo seja sempre longo e encaracolado", escreveu.

"Desde criança tenho problemas com o manejo do meu cabelo e, há alguns anos, descobri diferentes métodos que funcionam para mim e agora olho para o meu comprimento. Eles vão tentar nos fazer acreditar que nosso cabelo não vai crescer tanto, não é verdade. Muitos produtos que usávamos naquela época não eram bons para o nosso cabelo, mas era tudo o que tínhamos para escolher e também não tínhamos dinheiro para ir ao salão regularmente, se é que o fazíamos. Agora todo mundo está tendo melhores opções, bons produtos acessíveis e aprendendo no YouTube e TikTok sobre como cuidar melhor de nossos cabelos", continuou. "Eu quero que as mulheres de cor com padrões de cachos mais enrolados saibam que não têm 'cabelo ruim'. Não existe cabelo ruim, e cabelo 'bom' não significa uma certa textura. Todo cabelo é bom", finalizou a artista.

Antes disso, Cardi já havia feito um post no Twitter falando sobre o assunto: "Tenho sido tão consistente com minha rotina de máscara capilar e bebendo água alcalina, e veja como meu cabelo cresceu! Eu estava com tanto medo de meu cabelo cair após o nascimento do meu filho, porque eu vinha deixando ele crescer há anos, então fiz questão de manter e realmente ganhei cabelo".