Cara de Sapato se revolta com boatos de que teria proposto relação aberta com Amanda

ASSISTA: Cara de Sapato aparece nos stories e desmente rumores de que teria um relacionamento com Amanda.



Cara de Sapato se revoltou com os boatos de que ele e Amanda mantinham um namoro às escondidas do público e que o lutador teria sugerido um suposto acordo de fidelidade.

Visivelmente chateado com a proporção que o assunto tomou, o ex-BBB desmentiu os boatos e frisou que os dois são amigos.

“Hoje acordei com uma fake news que me deixou muito chateado. Eu vim para o Brasil fazer uma cirurgia que mexeu demais comigo e que inclusive vai ser amanhã (11). Ter que lidar com isso logo cedo é muito cansativo. Estão tentando criar narrativas sobre mim, sobre minha conduta como homem que simplesmente não existem. Eu e Amandinha construímos uma relação de amizade incrível dentro do programa que aqui fora só se fortaleceu”, iniciou.

"Mas nunca existiu namoro e nem essa coisa de 'acordo'. Diversas vezes, tanto eu quanto ela já falamos sobre isso. E o que não precisa ser combinado nem acordado é que continuaremos amigos e sempre apoiando um ao outro no que for preciso (…) "É incrível como conseguem distorcer uma coisa tão genuína em algo tão sujo. Vou tomar as devidas providências”, esbravejou Cara de Sapato em uma sequência de stories.