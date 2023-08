Jade Picon anuncia cirurgia para colocar silicone nos seios

Your browser does not support the video tag.

Ela fez a cirurgia para pôr Prótese de Silicone nos seios e voltar à forma que ela se sente melhor.



| @jadepicon via InstaStories pic.twitter.com/p4EGP9YcvX — Support Jade (@supportjadep) August 10, 2023

Jade Picon anunciou nesta quinta-feira (10) que colocou próteses de silicone nos seios. A influenciadora e atriz postou no Instagram um vídeo pré-gravado explicando que no momento da publicação, ela já teria saído da cirurgia.

"Bom gente, tenho que conversar com vocês hoje, tenho um comunicado a fazer. Estou toda arrumada do evento porque estou deixando esse vídeo pronto. Eu sinto que desde pequena que estou aqui no Instagram eu tenho esse espaço onde me sinto segura em eu mesma conversar e falar as coisas para vocês, então, bora", começou ela.

Ela explicou que passou pela sua primeira cirurgia plástica e que decidiu colocar as próteses por ter perdido o volume que tinha antes de emagrecer. "Eu sequei e acabei perdendo o volume de peito que eu tinha. Sinto falta de ter o que eu tinha antes", afirmou.

"Pensei muito, esperei anos o momento certo e eu acredito que seja agora. Visitei muitos profissionais, esperei o momento certo e decidi colocar prótese de silicone, algo bem natural, para eu recuperar o que eu tinha antes, que era o que eu gostava.", disse ela.

A ex-bbb vai na contramão de algumas famosas que vêm retirando as próteses de silicone que tinham há anos. Nesta semana, a apresentadora Rafa Brites passou por uma cirurgia de explante, para retirar o silicone dos seios. Além dela, outras famosas que fizeram explante foram Carolina Dieckmann, Amanda Djehdian, Fiorella Mattheis e Giovanna Antonelli.