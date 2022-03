Capa de Anitta rende memes e até suspeita de pegadinha de 1º de abril

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta divulgou na tarde desta quinta (31) a capa do seu novo álbum que vai ser lançado em 12 de abril. Inicialmente chamado de "Girl From Rio", o projeto foi renomeado para "Versions Of Me", com justificativa de mostrar as diversas facetas da artista. A troca gerou controvérsias e até memes.

Há inclusive quem desconfie do anúncio e acredite ser uma pegadinha de 1º de abril, já que ela construiu ao longo dos últimos dois anos todo um conceito em torno do até então "Girl From Rio".

UMA PEGADINHA?

Neste momento, a cantora encontra-se em viagem internacional para comemorar seu aniversário de 29 anos. Ela foi para a Tailândia, país que está em um fuso 10 horas à frente do horário de Brasília.

Quando fez a publicação simultaneamente no Facebook e Instagram às 14h15 horário de Brasília desta quinta-feira (31), o relógio já marcava 0h15 de sexta-feira (1) na Tailândia. No Twitter a publicação foi feita 4 minutos depois.

"Lembra quando Anitta postou que no lugar onde ela estava já era seu aniversário, mesmo ainda sendo a véspera no Brasil. Logo, como hoje já é 1° de abril lá, ela fez uma capa falsa do 'Versions Of Me' pra criar buzz pra capa real do 'Girl From Rio'", especulou o influenciador digital e apresentador da MTV Brasil, Spartakus Santiago.

MEMES E LAMENTAÇÕES

No Twitter, a renomeação do álbum da cantora, que vai ser lançado quatro dias antes da sua primeira apresentação no Coachella, gerou controvérsias e uma chuva de memes.

"A capa de 'Versions Of Me' é troll e o álbum ainda se chama 'Girl From Rio' com a capa do 'busão' tenho certeza". "Descanse em paz, 'Girl From Rio', você nunca esteve sozinho e sempre estará em nossos corações". "Justiça por 'Girl From Rio'", foram algumas das reações.

CRÍTICAS ATÉ PARA A GRAVADORA

Muitos fãs aproveitaram o anúncio para criticar a troca de nome. Eles justificaram que o conceito já estava pronto.

"Pensar que a Warner [gravadora de Anitta] tinha o pão e a manteiga na mão, 'Girl From Rio' muito superior a 'Versions Of Me'". "Warner você me paga, eu nunca vou te perdoar", escreveram alguns perfis no Twitter.

"Imagina você ter entregue essa capa que marcou o ano passado. Gerou memes foi um impacto cultural. E abandonar o conceito 'Girl From Rio' pra uma coisa péssima", opinou o usuário do perfil @leocomgrife.

"Coloquei na minha cabeça que a Anitta jamais aprovaria essa capa e foi a Warner que obrigou a diva a aceitar essa capa e esse nome? Ela já tinha a faca e o queijo na mão com a capa perfeita e o nome perfeito do 'Girl From Rio", publicou o perfil @whomath.

TAMBÉM TEVE DEFESA

Anitta já tinha afirmado que seu álbum precisou ser feito do zero após adiamento de lançamentos devido à pandemia.

Alguns fãs se lembraram disso ao falarem sobre a mudança de nome.