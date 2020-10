Cantora Lexa é assaltada ao sair de estúdio da Globo

A cantora Lexa foi assaltada, na noite desta segunda-feira (12), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Sistema Globo, a funkeira estava dentro de um carro, quando criminosos cercaram o veículo e levaram a bolsa com todos os documentos e o celular dela e dos ocupantes. Em nota, a assessoria da artista confirmou o assalto e disse que Lexa estava saindo dos estúdios da Globosat quando tudo aconteceu.

"Na noite desta segunda-feira, 12, a cantora Lexa foi assaltada na Av. das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste no Rio de Janeiro. Lexa havia deixado os estúdios da Globosat, onde grava o "TVZ Temporada Lexa", e se dirigia para o Popline Space, no shopping Via Parque, na Barra, quando o bandido puxou o celular de dentro do veículo que ela estava. A cantora encontra se bem fisicamente, apenas abalada emocionalmente pelo ocorrido", diz o comunicado.