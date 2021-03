Cantor Orlando Morais, marido de Glória Pires, é internado com covid

Quando testou positivo no último dia 15, Orlando contou: "Em breve estarei 100%". Tenham sempre muito cuidado com vocês e com aqueles que vocês amam, porque o vírus existe e a pandemia é muito séria. Que a vacina chegue logo para todos e que isso passe logo”.

Marido de Glória Pires e pai de três dos filhos da atriz, Orlando contou que a internação ocorre para o seu melhor tratamento. “Amigos e amigas, estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre’.

