Camila Cabello e Shawn Mendes são flagrados aos beijos 1 ano após término

Shawn Mendes and Camila Cabello appear to be back together after being spotted kissing at #Coachella. pic.twitter.com/mY33SrINtw — Pop Crave (@PopCrave) April 15, 2023

Camila Cabello, 26, e Shawn Mendes, 24, viveram um verdadeiro flashback em um vídeo que viralizou neste sábado (15) durante o Coachella, na Califórnia, EUA.

Os dois, que terminaram o namoro há cerca de um ano, foram flagrados aos beijos na noite da sexta-feira, no festival de música. Segundo o Page Six, os dois conversaram e beberam com amigos e a cantora se mostrou bem animada durante toda a noite com o ex.

Shawn e Camila terminaram o romance em abril de 2022 e desde então fizeram a fila andar. Camila namorou Austin Kevich, fundador de app de namoro, mas o romance acabou oito meses depois. Já Shawn teve breves relacionamentos com a sua quiroprata, Jocelyne Miranda, de 51 anos, e com a cantora Sabrina Carpenter, 23.