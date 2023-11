Calote? Justiça obriga cantor Léo Magalhães a pagar Ferrari comprada em 2014

O cantor Léo Magalhães está sendo obrigado pela Justiça a pagar uma Ferrari que comprou no valor de R$ 511 mil, em 2014. O artista ainda pode recorrer da decisão.

O artista foi processado em 2018. No ano seguinte, ele foi condenado a pagar o valor a concessionária, mas entrou com recurso.

Ainda segundo o G1, na nova decisão no dia 20 de novembro, a Justiça determinou que as plataformas de músicas informem os valores de direitos autorais do cantor com intuito de debitar a dívida.

Em nota à reportagem, a assessoria de Léo informou que ele pagou 50% do valor do veículo e deixou de fazer o pagamento após descobrir que o carro de luxo já havia sido batido.

Confira a nota da assessoria do cantor

"Em 2014 o cantor Léo Magalhães adquiriu uma Ferrari em uma loja, na qual ele sempre foi um cliente de boa fé e cumpriu com todas as suas obrigações e inclusive ja tinha comprado vários carros nessa loja .

Chegou a pagar quase 50% do valor da Ferrari , dois messes após a compra em uma manutenção o cantor descobriu que o automóvel já havia sido batido , desde então começou a negociar a devolução do bem, até porque essa informação não havia sido dita pois confiava na loja e jamais achou que ia ser lesado de tal forma , então sustou os cheques restantes pois o proprietário se recusou a receber o veículo de volta .

Desde então se iniciou uma disputa judicial que ainda cabe recurso. Vale ressaltar que não se trata de um bem de custo baixo, além disso o consumidor precisa saber de todas as condições do bem adquirido no ato da compra, para que não haja problemas futuros desta natureza.

Léo Magalhães irá buscar em todas as estâncias que seus direitos como consumidor seja preservado e reconhecido".