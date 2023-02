Caio Castro faz post enigmático após polêmica de jantar com Bolsonaro: ’22’

Depois do burburinho, Caio Castro fez uma nova publicação e revelou a novidade. Ele vai ser o mais novo piloto da Copa Truck, pela ASG Motorsport Mecedes-Benz com o número 22.

“Apesar de não ser muito de responder coisas sobre mim aqui no Insta... ok, amanhã eu posto e conto qual é a verdade. Porque agora já está tarde #22” , escreveu o ator. O número é o mesmo usada na candidatura do ex-presidente.

