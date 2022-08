Cachorro é 'pivô' do fim do casamento de 25 anos de Sylvester Stallone e Jennifer Flavin

Tattoo do rosto coberta por tattoo de cachorro - Segundo o portal Daily Mail, o pedido de divórcio aconteceu na sexta-feira, dia 19, e na segunda-feira, dia 22, o ator já estava cobrindo a tatuagem que tem com o rosto de Jennifer e a substituindo a imagem pela do cachorro falecido Butkus, o famoso cachorro de Rocky Balboa e seu companheiro na vida real. Representantes do artista afirmaram que ele não tinha a intenção de cobrir o rosto da mulher e sim melhorar o desenho, mas as coisas deram errado e ele acabou precisando cobrir a tattoo.

O ator chegou a compartilhar fotos em que aparece feliz ao lado do bichinho de estimação. Depois da situação, Sylvester Stallone foi surpreendido ao receber a notícia do divórcio enquanto gravava um novo projeto em Oklahoma.

Um cachorro da raça Rottweiller seria o "pivô" do fim do casamento de 25 anos de Sylvester Stallone e Jennifer Flavin. Segundo o site TMZ, os dois tiveram uma briga acalorada porque o ator quis adquirir um novo companheiro e a ex-modelo o proibiu de colocar mais um animal dentro de casa.

