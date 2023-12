Bruno de Luca anuncia pausa na carreira após polêmica com Kayky Brito

O anúncio veio logo depois da sua saída do BBB - A Eliminação ser confirmada pelo Multishow. No seu anúncio, o ator deu a entender que partiu dele a decisão.

“Eu trabalho desde os 10 anos, sem parar, e eu não quero perder nenhuma parte da minha vida que eu acho importante, como essa daqui”, disse o apresentador ao mostrar a filha, Aurora, de um ano e dois meses. “Eu quero viajar muito! A gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui e eu conto muito com vocês! Até breve”, finalizou.

Bruno de Luca anunciou uma pausa na sua carreira em meio à polêmica com Kayky Brito, após não ter prestado socorro ao amigo quando ele foi atropelado em um grave acidente no dia 2 de setembro.

Bruno de Luca anunciou nesta quarta-feira (6) que fará uma pausa nos seus trabalhos na televisão. O apresentador revelou que, após os últimos acontecimentos em sua vida, ele pretende dedicar o seu tempo a viajar e a cuidar da filha Aurora, fruto do relacionamento com Sthéfany… pic.twitter.com/W5cgETllwV

