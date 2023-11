Bruna Surfistinha é denunciada por abandono de animais em apartamento

Rachel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, foi denunciada por abandono de animais e Luisa Mell expôs o caso em sua rede social nesta quinta-feira (30).

No vídeo, a polícia invade o apartamento de Rachel em São Paulo após denúncias de que os animais, três gatos e um cachorro, estavam há uma semana sem alimento.

A ativista relata que a gerente do condomínio contou que Surfistinha se mudou do imóvel por falta de pagamento, mas não retirou os animais.

"A "Bruna Surfistinha" estava residindo de aluguel em um apto de SP. com 4 animais e os mesmos foram abandonados dentro do apto, inicialmente ela aparecia para alimenta-los, mas a mais de uma semana não aparece. Hoje a gerente (que é a minha amiga que entrou em contato comigo pedindo ajuda) foi a delegacia fazer um b.o e entraram no apto. O b.o foi feito, entraram no apto, alimentaram os animais", contou Luisa Mell.

Rebateu - Raquel Pacheco negou as acusações "Isso é uma falsa denúncia. Eu não abandonei os animais, tenho como provar que estive levando alimentos, acabei de solicitar as câmeras de vídeo do condomínio para provar".