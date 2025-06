Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados juntos 4 meses após término

Os dois foram clicados próximos no aniversário de Lucas Medeiros, um amigo em comum, no sábado (7). A imagem foi publicada pelo perfil no Instagram Condomínio da Fifi, que afirmou que os dois estavam discretos e tranquilos no evento.

Voltaram! Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntos neste fim de semana, quatro meses após o anúncio do fim do relacionamento.

