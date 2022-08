Bruna Marquezine aluga ilha privada com diária caríssima para aniversário; espia os detalhes

Bruna Marquezine vai passar o aniversário de 27 anos em nada menos que uma ilha privada só para ela e os amigos. A atriz alugou a Ilha do Japonês inteira, localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O local que tem 25 mil m2 tem diárias de cerca de R$ 22 mil. Ela fica a 7km da cidade de Angra dos Reis e possui praia privativa com água cristalina, uma casa principal com 2 suítes com banheira e ambientes, solarium com jacuzzi, 3 bangalôs com vista para o mar. Os bangalôs se conectam com a casa principal por uma trilha planejada e uma boat house.



A área em comum possui um terraço externo com sala de jantar e churrasqueira, onde Bruna Marquezine teria comemorado os 27 anos.

A área da piscina possui deck, lago ornamental esculpido em pedras indígenas. A ilha possui heliponto e pier para atracar embarcações de grande porte.



Esta ilha está também disponível para venda pela bagatela de 15 milhões de dólares, aproximadamente R$ 78 milhões no câmbio atual.

Atualmente vivendo um affair ainda não confirmado com o ator Xolo Maridueña, após o fim das gravações do filme “Besouro Azul”, da DC Comics, Bruna trouxe o ator americano ao Brasil e foi filmada em clima de intimidade em meio ao mar.