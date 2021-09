Britney Spears tem Instagram desativado e fãs se preocupam

Com a repercussão, a própria Britney se pronunciou no Twitter: “Não se preocupem, pessoal. Apenas dando uma pequena pausa nas redes para celebrar meu noivado. Volto em breve”. Brit compartilhou, em posts recentes, que ficou noiva do modelo Sam Asghari.

