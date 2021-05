Brasileira Julia Gama brilha na véspera do Miss Universo, conheça

Representando o Brasil no “Miss Universo 2021”, Julia Gama se prepara para a final do concurso que acontece no domingo (16) às 21h (horário de Brasília), transmitido direto dos Estados Unidos.

A gaúcha de 28 anos participou de desfiles de biquíni e traje de noite na sexta-feira, mostrando as possibilidades de ir longe na competição. Entre um intervalo e outro, ela contou como estão os bastidores do concurso que acontece em meio à pandemia da Covid-19. Embora aconteça nos EUA, onde a vacinação está muito avançada em relação ao Brasil, os protocolos de segurança permanecem.

Conheça - A gaúcha de 28 anos chama atenção não só pela beleza, mas também pelo currículo. A atriz e poliglota (ela fala português, mandarim, espanhol e inglês) passou em Engenharia Química na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), fez 3 anos do curso e resolveu mudar de área. Se formou em artes dramáticas e virou atriz.

Julia morou por 3 anos na China, sendo garota-propaganda de marcas famosas no país, chegando a atuar no filme "Tatuagem Invisível", entre outros.

No início do ano, ela fez uma cirurgia no nariz. Mas antes disso, participou de outros concursos como A Mais Bela Gaúcha de 2012, Miss Mundo Brasil, em 2014, ambos vencidos por ela. No mesmo ano, ficou em 11º lugar no Miss Mundo, concurso concorrente do Miss Universo.

Ela também é embaixadora do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, e agora morando novamente no Brasil, trabalha na Smile Train, uma instituição filantrópica que ajuda famílias e dá suporte médico para quem possui fissura de lábio ou palato.