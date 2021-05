Cesar Menotti e Fabiano são vacinados contra covid-19

O trio se encaixa no grupo prioritário por terem comorbidades. “Faço parte do grupo de comorbidade, por recomendação médica, e me sinto muito mais seguro agora. Estou com saudade da estrada, dos fãs e dos palcos", disse César em entrevista a TV Globo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.