Brady está sofrendo e se sente magoado no processo de divórcio, diz revista

Nos últimos meses, surgiram boatos sobre os problemas no relacionamento depois que Brady decidiu voltar atrás na decisão de se aposentar do futebol americano. Ele retornou ao Tampa Bay Buccaneers para a temporada 2022 da NFL. A decisão do quarterback gerou uma crise no casamento, segundo a People. Porém, outra fonte da revista diz que o imbróglio vai além.

