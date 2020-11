Boninho abre o jogo sobre participação de Piovani e Andressa Urach no BBB21

O BBB 21 ainda nem começou, mas já está dando o que falar! Isso porque o reality já confirmou que vai repetir o sucesso deste ano, com a mistura de famosos e anônimos, o que deixa os espectadores com os ânimos à flor da pele.

Muitos nomes já foram especulados para o "grupo camarote" da próxima edição. O Big Boss, porém, não quis contar conversa e tratou logo de eliminar alguns nomes apontados como "certos" para o reality.

"Não! Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora todos as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpites!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. Kkk o jogo só começou.", ironizou.

Luana Piovani e Andressa Urach são as "queridinhas" do público para entrar no reality, por conta das várias polêmicas envolvendo seus nomes.

No próximo ano, a Globo terá o BBB mais longo da história, com 100 episódios exibidos entre janeiro e maio.