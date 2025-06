Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal, morre aos 88 anos no RJ

O músico e compositor Bira Presidente morreu na noite desse sábado (14), no Rio de Janeiro, vítima de um câncer de próstata e de complicações do Alzheimer. O fundador do Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal tinha 88 anos e era um dos principais nomes do samba carioca.

Bira sempre teve contato com o mundo do samba e desde cedo já brilhava no mundo da música. Ele criou o bloco Cacique de Ramos e mais tarde também fundou o grupo Fundo de Quintal, onde emplacou grande sucessos como "O Show Tem Que Continuar", "Do Fundo do Nosso Quintal", "Nosso Grito", entre outros.

O Grêmio Recreativo Cacique de Ramos e o Grupo Fundo de Quintal emitiram uma nota de pesar e ressaltaram a importância de Bira na história do samba nacional:

"Fundador do Cacique de Ramos e um dos criadores do grupo Fundo de Quintal, Bira construiu uma trajetória marcada pela firmeza, pela ética e pela contribuição inestimável ao samba e à cultura popular brasileira. Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações", diz um trecho.

Até o momento não há detalhes sobre onde ocorrerá o velório do artista.