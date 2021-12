Bil revela que falou com Murilo Huff após descobrir morte de Marília Mendonça

O ex-BBB e vice-campeão de A Fazenda 13, Bil Araújo revelou que soube da morte de Marília Mendonça ao chegar no hotel após deixar o confinamento do reality rural e que seu assessor que lhe contou sobre o acidente aéreo que matou a cantora e mais 4 pessoas no dia 5 de novembro deste ano.

“Eu fiquei muito triste mesmo. Quem me contou foi o meu assessor no hotel. A galera tava meio abismada de falar e os outros falaram: “não fala, não, pra quebrar a energia dele”. As pessoas parecem que quer que a gente expressa aquela tristeza, mas não consigo ser assim. Sou mais na minha e tô muito triste mesmo”.

Em seguida, Bil contou que falou com Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça. “Eu postei o vídeo que ela fez quando eu tava no meu primeiro reality [BBB 21]. Eu fiquei abismado com a notícia e chamei o Murilo, que é ex-noivo dela, e conversei com ele. Fiquei muito chateado e até fiquei sem postar stories“, revelou na live dos finalistas.

Antes de ser famosos, o ex-peão trabalhou como segurança de Marília Mendonça.