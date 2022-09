Bia Miranda vence votação e é a nova peoa de 'A Fazenda 14'

Baronesa ficou em segundo lugar, com 36,54% dos votos, uma diferença mínima de votos. Créu foi o terceiro mais votado, com 19,01%. Em quarto, veio André, com 6,24%. Na lanterna, Suzi teve apenas 1,56%.

Bia Miranda, neta de Gretchen, venceu a votação do público, nesta quinta-feira (15 e garantiu uma vaga na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão em A Fazenda 14. Ela recebeu um total de 36,65% dos votos.

