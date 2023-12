Bia Miranda diz que prints de traição com ex são falsos, mas confirma gravidez: 'estragou meu sonho'

VEJA: Bia Miranda se pronuncia e aparece chateada após a sua gravidez vazar na web:



Bia Miranda se pronunciou em um vídeo nesta terça-feira (12) após surgirem novos prints que seriam de conversas suas com o ex, Gabriel Roza. Ela afirma que as mensagens são montagens e acusa o ex de tentar destruí-la e usar sua imagem para ganhar seguidores e dinheiro.

Apesar de ter afirmado que o conteúdo da conversa é inventado, a vice-campeã de A Fazenda confirmou que está grávida do atual namorado, o DJ Buarque, e lamentou ter a novidade exposta antes da hora que ela pretendia. Bia também relembrou que Gabriel tentou 'tirar' metade do seu patrimônio após a separação dos dois, alegando união estável, e afirmou que irá resolver a situação dos prints divulgados pelo ex na Justiça.

"Depois de nove meses separados, me mandou processo de união estável, me pedindo R$ 450 mil, minha casa, meu carro e minha moto. Você quer fazer um inferno na minha vida, você fala", disse. "Quem tinha que soltar [a notícia da gravidez] era eu e o Rafael. Estávamos organizando tudo. Queríamos ter soltado faz tempo, mas na gestação precisamos esperar uns meses, porque é risco".