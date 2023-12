Beyoncé faz apresentação surpresa hoje em Salvador

Beyoncé surgiu de surpresa em Salvador nesta quinta-feira, 21, e depois de muita especulação, o prefeito da cidade, Bruno Reis, confirmou que ela não só está na capital como vai subir ao palco para uma breve apresentação no Renaissance Club. O evento celebra a estreia do filme "Renaissance: a film by Beyoncé" no Brasil.

"Sim, meu amigo, começa agora a apresentação dela. Com muita alegria, Salvador comemora a escolha de Beyonce, entre todas as cidade do mundo pra lançar aqui o seu filme", disse ele ao colunista Lucas Pasin, do Uol.

A festa organizada pela empresa da artista Parkwood, em parceria com a Rede Globo, é para 3.000 convidados.

A vinda da cantora ao Brasil começou como apenas um rumor. Fãs descobriram que o avião usado pela artista estava vindo dos EUA rumo a Salvador, e uma multidão se aglomerou no aeroporto da capital aguardando a chegada da diva. Posteriormente, a presença da Queen B foi confirmada pela Guarda Municipal, que fez a sua escolta.