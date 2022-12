Bella Campos se irrita com comentários sobre gravidez e mostra barriga real

A atriz Bella Campos, que interpretou a Muda na novela Pantanal, se irritou com comentários a respeito do seu corpo e soltou o verbo no Instagram após os seguidores apontarem que ela estaria grávida ao usar um vestido colado.

Bella Campos decidiu se pronunciar após internautas suspeitarem que ela estaria grávida. Os boatos começaram após a atriz aparecer com a barriga saliente em uma foto. #metropolitanafm #bellacampos pic.twitter.com/TUoKXk0GyC — Metropolitana FM (@metropolitanafm) December 17, 2022

Irritada, Bella apareceu no stories usando um top e um short deixando à mostra a barriga real. “Quando vocês veem corpos reais, vocês não sabem lidar com isso. Ontem postaram um vídeo meu na premiação que eu estava com vestido vermelho supercolado. E aí tem um monte de gente falando que eu estou grávida, mas agora eu vou mostrar para vocês. Essa é a minha barriga de frente, ok?”, disse a atriz.

“É a mesma barriga de lado! Ai eu boto um vestido colado, vermelho, um fundo preto... É claro que vai aparecer a minha barriga, que é minha mesmo! Uma barriga de quem come bem, de quem se alimenta, de quem come um X-tudo, um docinho depois do almoço.... De quem não tem tempo para ficar que nem louca em academia. De quem não faz lipo LED e nem qualquer outro tipo de lipo. Eu não vou fazer mesmo!”, continuou o desabafo.

Bella finalizou dizendo que não vai se render a cirurgias plásticas. “"Tem hora que a minha barriga tá maior do que a minha bunda, e é isso. A vida é assim. Isso não é uma preocupação para mim, essa não é a prioridade da minha vida, entendeu? E vocês são chatos, é isso que vocês são. Porque se eu fosse lá botasse um corpo botasse um negócio [cirurgias plásticas], vocês também iam reclamar. Então eu não vou botar também, entendeu?”.