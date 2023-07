Bella Campos explica ausência nas festas com elenco de 'Vai na Fé'

Bella Campos veio à público se explicar sobre os boatos de sua ausência nas festas do elenco da novela ‘Vai na Fé’, que está em sua reta final. De acordo com o jornal Extra, a atriz estaria evitando José Loretto.

Com a repercussão, Bella Campos deu sua versão e explicou o real motivo de não estar participando dos encontros com o elenco da novela. A atriz diz que tem vivido mais “off” e o problema não tem relação com ninguém em especifico.

"Oi gente, vamos falar sobre o assunto mais badalado das últimas 24 horas, que é: 'A Bella Campos não sai, a Bella Campos não vai a festas'. Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, ultimamente eu não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém. É só porque realmente eu estou passando por uma fase mais off da minha vida. ‘Ah, Bella, mas não é legal ser assim’. Gente, desculpa, mas estou respeitando esse momento”, disse em vídeo.

A atriz pretende voltar a ativa quando estiver de férias. "Eu vou estar mais ativa, inclusive nas redes sociais. Voltei a postar vídeos lá na rede vizinha, para quem ainda não viu, falando justamente sobre isso, sobre voltar à ativa. Vou estar mais ativa aqui, vou conseguir participar de mais entrevistas, quero muito ir em um podcast, talvez role em breve”.

"Vocês vão ter a oportunidade de me conhecer melhor, e é isso. Tudo tem o seu tempo, tudo na vida tem o seu tempo. Respeitem o tempo de vocês, respeitem o tempo dos outros”, concluiu.