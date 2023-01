BBB23? Três cantores e uma atriz já estão isolados em hotel confirmados em hotel

O pré-confinamento do BBB23 está a todo o vapor e no grupo dos famosos, o Camarote, já existem pelo menos três cantores e uma atriz confinados em um hotel, isolados de informações externas e aguardando o início do reality show.

Segundo o Notícias da TV, são eles: Vitão, Aline Wirley (ex-Rouge), MC Guimê e a atriz global Bruna Griphao.

O ex-namorado de Luísa Sonza teria sido um dos primeiros Camarote a fechar contrato com a emissora. No entanto, o que deixou fãs confusos foi o fato de Vitão ter aparecido nos shows de Anitta e Maiara e Maraísa neste fim de semana.

Vale lembrar que as datas definidas para o confinamento dos participantes, segundo Fábia Oliveira, ocorreriam no decorrer de três dias: no dia 7, 8 e 9 de janeiro.

A estreia da Casa de Vidro acontece nesta terça-feira, dia 10/1, antes da estreia do programa no dia 16/1.

Vitão já participou do "Show dos Famosos", do Domingão com Huck, enquanto Aline Wirley fez o caranguejo no "The Masked Singer Brasil'. MC Guimê, que acaba de reatar o casamento com Lexa, fez ao lado da cantora o Lampião e a Maria Bonita no mesmo programa.

Já Bruna Griphao fez recentemente novelas como "Nos Tempos do Imperador", e participou do Especial Roberto Carlos, exibido em dezembro. A atriz gosta de malhar muito nas horas vagas, sendo famosa nas redes sociais pelo corpaço, e já namorou o surfista Gabriel Medina.