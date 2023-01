Quatro participantes vão entrar na Casa de Vidro e dois serão escolhidos pelo público para o BBB 23

Schmidt mostrou também alguns detalhes da decoração como as camas, uma mesa e uma televisão da Casa de Vidro, instalada shopping Via Parque, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para manter um pouco do suspende, ele não anunciou os nomes dos quatro candidatos. Eles só serão revelados momentos antes do primeiro confinamento por volta das 10h.

Na noite desta segunda-feira (9), no intervalo da novela "Travessia", Tadeu Schmidt contou um pouco sobre a dinâmica da atração. O apresentador adiantou que serão dois casais e um deles será um participante do reality da Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Acabou um dos mistérios do BBB 23. Nesta terça-feira (10), quatro participantes dão o pontapé inicial o reality mais famoso ( e rentável) da Globo. O quarteto vai entrar na Casa de Vidro para disputar a preferência do público por duas vagas.

