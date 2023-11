Baixista Mingau tem evolução no quadro neurológico e pode receber alta

O baixista do Ultraje a Rigor, Rinaldo Amaral, o Mingau, apresentou melhora progressiva no quadro neurológico e tem a possibilidade de receber alta hospitalar, informou o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo.

Ele está internado desde o dia 2 de setembro, quando foi atingido com um tiro na cabeça.

"O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, da Rede D’Or. Após 75 dias da primeira cirurgia, apresenta evolução progressiva no quadro neurológico e segue recebendo suporte clínico e fisioterapêutico", diz o primeiro trecho do boletim médico.

"Neste momento, está em tratamento com antibióticos para combater uma infecção pulmonar, comum em casos de internação prolongada. O quadro é considerado estável, e há possibilidade de alta nas próximas semanas", continuou.