Namorado expõe áudio de Marcos Oliveira, o Beiçola, contratando garoto de programa

O ator Marcos Oliveira, lembrado eternamente como o Beiçola de ‘A Grande Família’, foi exposto pelo namorado, que também é seu empresãrio, em áudios nos quais ele tenta marcar um ménage com um garoto de programa e critica Deolane Bezerra, de quem ele recebeu uma doação de R$ 50 mil.

A situação explodiu como uma bomba na internet, já que o ator mobilizou as redes sociais com vakinhas online para ajudar no seu sustento e recentemente recebeu a doação de Deolane Bezerra.

Os áudios foram obtidos pelo jornalista Erlan Bastos, do site Em Off e do Programa da Tarde, do Meio Norte, e cedidos pelo então namorado de Marcos Oliveira, identificado como Lucas, que é dono da empresa que gerencia a carreira do ator.

Os áudios contém conteúdo explícito no qual o ator abre suas intimidades sexuais. “Não casa não, querido! É só para aproveitar um pouco. Faz um ‘fifty fifty’, paga um cachezinho e manda embora. É só isso e nada mais. Hoje em dia tá barra pesada. Não brinca, não… Nem punh*** eu tô batendo mais, pois está tudo mole. Mas eu fico olhando. Adoro olhar e chupar, mas orgasm* mesmo, demora”.

Lucas responde afirmando: “Pior que eu também gosto de olhar e isso me dá um tes** do cara***. Então, fechou! Venha para cá mais tarde que a gente chama um garoto de programa gostoso e você fica olhando. Eu chup* ele, ele me chup*, depois te chup*, e vamo que vamo fazer sex*”.

O ator dá dicas para Lucas falar com o garoto de programa sem que ele ache que tem dinheiro. “Não fala nada sobre você, querido. Não fala, pois isso é chamariz. Fala que você é estudante e pronto. Fala que você é estudante de arquitetura ou de artes. Daí vai ver que você não tem muita grana. É tudo assim, não dá pista falsa”.

Outro áudio mostra Lucas afirmando que o ‘Beiçola’ criticou Deolane Bezerra em conversa com ele: “Falou que não recebe da Netflix, que não recebe do canal Viva… Falou ontem para mim que o problema da Deolane [Bezerra] é o perfume forte e que o dinheiro não iria durar nem dois meses."

Lucas finalizou a exposição afirmando que tentou ajudar o ator financeiramente mas que não fará mais isso. “Enfim, a gente ajudou ele de todas as formas, até com aluguel. Não tem boletim de ocorrência algum em nome dele. Ou seja, é tudo mentira! Mas, a partir de novembro, eu não vou mais ajudar”, disparou.