Baixista do ZZ Top, Dusty Hill, morre aos 72 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira (28), aos 72 anos, o baixista do ZZ Top, Dusty Hill, enquanto dormia em sua casa, no Texas.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

Billy Gibbons e Frank Beard, membros do grupo, lamentaram a partida: "Estamos tristes pela notícia de hoje de que nosso 'compadre', Dusty Hill, morreu enquanto dormia em sua casa em Houston, Texas". "Nós, junto com as legiões de fãs do ZZ Top pelo mundo, vamos sentir falta de sua presença, sua boa natureza e seu compromisso duradouro em prover essa base monumental para o 'Top'. Vamos sentir muito a sua falta, amigo".

O grupo com influências de hard rock, country, boogie e blues, que atingiu o ápice da fama nos anos 80 e 90, estava junto desde 1969, e tem como hits “Sleeping Bag” e “Gimme all your loving”.