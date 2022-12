Avião com Zé Vaqueiro sofre pane a caminho de show

"Imensamente abalado pelo acontecido, Zé Vaqueiro pede desculpas aos fás das cidades de Floresta e São Luís do Quitunde/AL pelo cancelamento dos dois shows da noite e conta com a compreensão de todos.

A assessoria do artista tranquilizou os fãs e afirmou que não houve feridos. No entanto, Zé Vaqueiro ficou abalado com o ocorrido e decidiu cancelar sua apresentação em Serra Talhada.

