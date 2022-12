Cantor Netinho passa Natal em acampamento bolsonarista na Bahia

"A simbologia e o significado do Natal somados ao gravíssimo momento que vivemos, me levaram ontem a respeitosamente deixar família e amigos, cada um na sua, e ir viver o meu momento, eu com meus pensamentos voltados para o Brasil e o mundo", disse.

"Irei até o final apoiando e junto a Jair Bolsonaro", escreveu ele em uma postagem. O cantor do hit 'Mila' fez uma série de vídeos em frente ao local ainda no dia 24.

