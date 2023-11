Avião carregado de drogas invade fazenda de Leonardo; dois morreram

No total, a PM apreendeu 420kg de pasta base de cocaína, duas armas de fogo, uma caminhonete Hilux, dois rádios HT e uma antena para comunicação via satélite.

Um avião com quase meia tonelada de drogas invadiu a fazenda do cantor Leonardo, que fica em Goiânia. Os criminosos trocaram tiros com a polícia e dois morreram durante o confronto. O terceiro fugiu para a área de mata.

