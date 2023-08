Atuação de militares no 8 de Janeiro, Orçamento de 2024 esbarra no centrão e outras notícias do dia

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atuação de militares no 8 de Janeiro, Orçamento de 2024 esbarra no centrão, PT apoia Boulos em SP e outras notícias para começar este domingo (7).

POLÍCIA FEDERAL

Investigação da PF deve apontar atuação parcial de militares no 8 de Janeiro. Apurações têm mostrado participação de integrantes do Exército em concepção e no dia dos ataques.

ECONOMIA

Déficit zero, gastos em alta e negociação com centrão desafiam Orçamento de Lula. Peça orçamentária precisa ser encaminhada até 31 de agosto e será a primeira formulada pela gestão petista.

ECONOMIA

Segunda parte da Reforma Tributária tentará colocar ricos no Imposto de Renda. Tributação de dividendo e mudança no IRPJ deixariam país mais próximo do padrão internacional.

COTIDIANO

Usuários dizem viver o 'inferno na terra' na cracolândia e temem ações policiais. Aglomeração no centro paulistano tem até shopping e nunca vai acabar, na avaliação deles.

EDUCAÇÃO

Após pressão, governo de SP recua e vai imprimir e encadernar livro digital para alunos. Decisão de não aderir a programa nacional de livros didáticos e oferecer apenas conteúdo digital foi alvo de críticas.

AMBIENTE

Sob Lula, Cúpula da Amazônia evitará compromisso com fim de combustíveis fósseis. Proposta foi defendida pela Colômbia e por ONGs, que criticam falta de participação social nas negociações.

POLÍTICA

PT oficializa apoio a Boulos e fica sem nome a prefeito em SP pela 1ª vez. Partido contorna resistências a aliança com pré-candidato do PSOL, que fala em enfrentar bolsonarismo em 2024.

COTIDIANO

Distrito com mais mortes em operação em Guarujá já foi lar de Lula e é marcado pela violência. Vicente de Carvalho convive com reflexos da ocupação desordenada e falta de segurança.

ECONOMIA

Carros híbridos plug-in se destacam, e indústria vê mudança nas vendas. Emplacamento de veículos que possuem carregador externo triplicou em relação ao 1º semestre do ano passado.

EQUILÍBRIO

Nova plataforma de streaming foca conteúdos de bem-estar. Fundada por Bruno Wainer, iniciativa é pioneira no ramo no Brasil.

TELEVISÃO

Aos 93 anos, Tony Tornado fala o segredo da vitalidade e relembra quando era cafetão em Nova York. Ator interpreta o frei Tomé na atual novela das seis, 'Amor Perfeito'.

ILUSTRADA

Viúvo de Zé Celso diz que não espera nada de Silvio Santos, que topa tudo por dinheiro. Um mês após a morte do dramaturgo, Marcelo Drummond continua batalha para criar parque ao lado do Teatro Oficina.

CIÊNCIA

Polarização gerada por redes sociais se mantém mesmo com mudança em algoritmo. Alterações no Facebook e Instagram não alteraram a visão dos internautas, segundo estudos.

TURISMO

Argentina oferece vale de até US$ 100 para turistas. O programa Tesoros Argentinos lança um novo formulário no próximo dia 15 para quem visitar o país.