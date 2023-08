Silvia Abravanel se empolga em fotos com noivo e troca beijo com língua e mordidas

Ao posar para as fotos, o casal trocou beijos nada discretos, com direito a mordidas e língua bem visível para fora.

A apresentadora Silvia Abravanel chamou atenção ao trocar um beijaço de língua com o noivo Rafael Moura, ao ser fotografada no show de Zezé Di Camargo e Luciano em São Paulo, na noite da sexta-feira (4).

