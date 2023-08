Gracyanne Barbosa rebate críticas por comer marmita estragada e congelada

Your browser does not support the video tag.

Gracyanne Barbosa se irritou com as críticas por comer marmita estragada e/ou congelada. A musa fitness desabafou no Twitter.

"Faço dieta há mais de 15 anos, quem me acompanha certamente já me viu postar isso várias vezes. Mas agora tudo gera polêmica. Nem posso comer minha dieta do meu jeito. Faço isso há muitos anos, nunca me faz mal e pra mim funciona. Cada pessoa tem que fazer conforme aquilo que vive, e sempre buscando auxílio de um profissional", escreveu.

Nesta semana, a esposa do cantor Belo ficou presa no trânsito e para não fugir de seu plano alimentar comeu uma marmita congelada, já que não tinha como esquentar o alimento. “É sorvete de carne. Está muito gelado. Deu a hora, come. O importante é comer na hora certa”, disse via stories.