Atriz russa pode ser presa por um ano após posar nua em frente a uma igreja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma atriz, modelo e influenciadora digital russa chamada Polina Morugina corre o risco de ser presa após posar nua em frente a uma igreja em Moscou, na Rússia. A artista de 24 anos pode pegar até um ano de prisão. Segundo jornais como The Sun e Daily Mail, a modelo publicou a foto em seu perfil no Instagram, porém após a repercussão negativa da imagem, ela fechou sua conta. Além disso, ela ainda terá que pagar cerca de R$ 22 mil ao estado russo, e ainda poderá ser presa. A ação da atriz se encaixa no crime local de "insulto a crenças religiosas", já que as autoridades russas não toleram fotos consideradas desrespeitosas em frente a pontos turísticos, espaços religiosos e até mesmo prédios públicos. E esse não é o primeiro caso de prisão após ações vistas como desrespeitosas. Em 2021, o tribunal de Moscou prendeu por 10 meses duas pessoas por simularem sexo oral perto da Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha. Na época, Ruslani Murodzhonzoda, 23, e Anastasia Chistova, 19, pediram desculpas pela ação "inofensiva", que foi publicada no Instagram, porém o juiz não mudou a sentença do casal. Outro caso aconteceu com a influenciadora Ira Volkova, 30, detida em São Petersburgo levantar a saia do lado de fora da Catedral de Santo Isaac.

