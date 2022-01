Carol Peixinho é assaltada por homem com faca e tem senha do banco trocada: 'estou desesperada'

A ex-BBB Carol Peixinho relatou que foi assaltada hoje pela manhã (12) a caminho da academia na avenida Paulista, em São Paulo. Um homem com uma faca rendeu a influencer e levou o celular dela. “Oi gente, passando aqui para avisar que Carol foi assaltada pela manhã. Roubaram o celular dela e trocaram até senhas do banco e Instagram!! Estão até pedindo dinheiro emprestado!! Qualquer informação venho falar com vocês!”, postou o admin no Twitter da ex-No Limite. Em uma outra postagem, Carol disse que estava desesperada pois os bandidos alteraram a senha de seu Instagram e banco. "Estou indo fazer um boletim de ocorrência e na loja do celular para bloquear todo o meu celular. Mas eu ainda não consegui. Se receberem qualquer tipo de mensagem, não sou eu”.

