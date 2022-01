Atriz que interpretou Madonna em documentário morre aos 26 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jamie Auld, atriz que interpretou a cantora Madonna no documentário "Madonna and the Breakfast Club", morreu aos 26 anos. A causa da morte não foi revelada. A notícia foi confirmada pelo diretor da obra, Guy Guido, em publicação no Instagram. "Descanse em paz, minha linda amiga Jamie. Meu coração está quebrado. Você foi um anjo na terra e sou eternamente grato por tê-la conhecido. Nossos caminhos foram feitos para se cruzar nesta vida e eu nunca vou te esquecer. Eu amo você", diz o post. O perfil do documentário na rede social também prestou uma homenagem à atriz: "Para nossos amigos e fãs, estamos profundamente com o coração partido em informar que nossa querida, linda e amada Jamie Auld faleceu. Ela sempre será nosso anjo e viverá para sempre em nossos corações". Nascida em Pasadena, na Califórnia (EUA), Jamie Auld foi "descoberta" por Guy Guido enquanto trabalhava em uma loja de Nova York. O diretor ficou impressionado com a semelhança dela com a cantora. Lançado em 2019, o documentário "Madonna and the Breakfast Club" está disponível na plataforma de streaming Hulu.

