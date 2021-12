Atriz de ‘Parasita’, Park So Dam é diagnosticada com câncer

Park já atuou em vários filmes como “Passarela dos Sonhos”(2020), Os exorcistas (2015), mas o trabalho mais famoso foi no filme ganhador do Oscar, “Parasita” (2019).

Park So Dam, atriz do filme ‘Parasita’, foi diagnosticada com câncer de tireoide e passou por uma cirurgia para remover o tumor.

