Viih Tube se pronuncia sobre traição de Bruno Magri: ‘já tinha visto o vídeo'

Viih pediu para que as pessoas esqueçam o assunto e que não ataquem o ex. “Só que agora está aparecendo mais coisas, e eu não quero saber, eu estou tão bem, feliz, então agradeceria se vocês esquecessem isso. E, mesmo corna, não taquem hate nele, sei como é isso na pele”.

A Viih Tube falando das traições do ex namorado, agora ela e o Lipe tem mais coisas em comum. pic.twitter.com/8MXX4wmuXL

Viih Tube resolveu se pronunciar após vir à tona uma imagem do ex-namorado, Bruno Magri, com outra enquanto ainda estavam juntos.

