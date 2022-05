Atriz de Bridgerton é internada por problemas de saúde mental

A atriz de Bridgerton, Ruby Barker, que interpreta Marina Thompson, foi internada em uma clínica por problemas com sua saúde mental.

A jovem de 25 anos revelou que luta “toda semana” e que ser “transparente” com os fãs. “Semana de saúde mental é toda semana para mim. Para fora do meu peito. Eu sinto que não fui completamente honesta, então isso é para meus seguidores. Hora de ser transparente. Estou lutando desde Bridgerton, esta é a verdade. Obrigada a todos por me apoiarem, seu amor me sustenta. Estou muito mal há muito tempo. Quero ser honesta com todos. Eu tenho lutado muito. Estou no hospital no momento e terei alta em breve e espero continuar com minha vida”, disse.

Ruby aproveitou para encorajar aqueles que enfrentem problemas parecidos. “Vou fazer uma pequena pausa para mim e gostaria de encorajar todos. Se você estiver lutando, faça um favor a si mesmo e faça uma pausa, pare de ser tão duro consigo mesmo. Ame você mesmo. Eu estava carregando o peso do mundo nas costas e agora estou no ponto em que tenho um diagnóstico, estou traçando uma linha na areia. Não posso continuar do jeito que era, preciso mudar, então é isso que estou tentando fazer. Eu quero sobreviver e eu vou sobreviver, eu vou”, afirmou.